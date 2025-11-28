Три українські АЕС повернули виробництво електроенергії до норми

На всіх трьох атомних електростанціях, підконтрольних Україні, виробництво електроенергії повернули до норми.
Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Всього на українських АЕС 15 працюючих блоків на чотирьох станціях:
- чотири — на Рівненській;
- три — на Південноукраїнській;
- дві — на Хмельницькій;
- шість — на окупованій Запорізькій.
Наразі лише один з девʼяти блоків (не беручи ЗАЕС) працює на зниженій потужності. Крім того, ремонтники відновили всі високовольтні лінії, що були пошкоджені через російські обстріли.
- Три АЕС знизили свої потужності 19 листопада — після масованої російської атаки. Тоді по всій країні різко збільшили відключення світла. Працівники Південноукраїнської АЕС повідомили, що знайшли 11 дронів за кілометр від майданчика.