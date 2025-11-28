Новини

Три українські АЕС повернули виробництво електроенергії до норми

Автор:
Олександр Булін
Дата:
Три українські АЕС повернули виробництво електроенергії до норми

VargaA / Wikipedia

На всіх трьох атомних електростанціях, підконтрольних Україні, виробництво електроенергії повернули до норми.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Всього на українських АЕС 15 працюючих блоків на чотирьох станціях:

  • чотири — на Рівненській;
  • три — на Південноукраїнській;
  • дві — на Хмельницькій;
  • шість — на окупованій Запорізькій.

Наразі лише один з девʼяти блоків (не беручи ЗАЕС) працює на зниженій потужності. Крім того, ремонтники відновили всі високовольтні лінії, що були пошкоджені через російські обстріли.

  • Три АЕС знизили свої потужності 19 листопада — після масованої російської атаки. Тоді по всій країні різко збільшили відключення світла. Працівники Південноукраїнської АЕС повідомили, що знайшли 11 дронів за кілометр від майданчика.