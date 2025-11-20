Три українські АЕС знизили виробництво електроенергії — по всій країні різко зросли обсяги відключень світла

Після російського обстрілу 19 листопада всі три атомні електростанції України, які працюють на підконтрольній території, втратили підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі.
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.
Дві станції — Хмельницька та Рівненська — ще на початку місяця знизили виробництво електроенергії через бойові дії. А 19 листопада вони скоротили генерацію ще більше.
Південноукраїнська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії. Працівники станції повідомили, що вночі виявили 11 дронів за один кілометр від майданчика.
А вранці 20 листопада Міненерго повідомило, що росіяни атакували енергетичні обʼєкти Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.
Як наслідок по всій Україні сьогодні застосовувались довші, ніж зазвичай, графіки відключень світла. А близько 15:00 «Укренерго» повідомило, що майже по всій країні вводять екстрені відключення.
- У жовтні Росія активізувала атаки по українській енергетиці, у різних регіонах почали вводити екстрені відключення світла через удари.