Три українські АЕС знизили виробництво електроенергії — по всій країні різко зросли обсяги відключень світла

Після російського обстрілу 19 листопада всі три атомні електростанції України, які працюють на підконтрольній території, втратили підключення до однієї з високовольтних ліній електропередачі.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Дві станції — Хмельницька та Рівненська — ще на початку місяця знизили виробництво електроенергії через бойові дії. А 19 листопада вони скоротили генерацію ще більше.

Південноукраїнська АЕС також втратила підключення до високовольтної лінії. Працівники станції повідомили, що вночі виявили 11 дронів за один кілометр від майданчика.

А вранці 20 листопада Міненерго повідомило, що росіяни атакували енергетичні обʼєкти Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Як наслідок по всій Україні сьогодні застосовувались довші, ніж зазвичай, графіки відключень світла. А близько 15:00 «Укренерго» повідомило, що майже по всій країні вводять екстрені відключення.