У Гвінеї-Бісау генерал Хорта Нта очолив уряд після держперевороту. Раніше він був соратником скинутого президента

Генерал Хорта Нта На Ман у четвер склав присягу як тимчасовий президент після державного перевороту. 26 листопада від влади усунули його колишнього соратника — президента Умаро Сіссоко Ембало.

Про це оголосили в ефірі державного телебачення, передає France 24.

Військове керівництво поставило Хорту Нту на чолі уряду, який керуватиме країною протягом року. Так уряд закріпив захоплення влади, що почалося після президентських виборів.

До перевороту генерал Хорта Нта На Ман очолював армійський штаб і був близьким союзником президента Ембало, місцеперебування якого нині невідоме.

У середу експрезидент розповів France24, що його затримали військові, коли біля президентського палацу пролунали постріли. Саме тоді військові оголосили по телебаченню, що беруть «повний контроль над країною».

Вони наказали зупинити роботу всіх державних установ і медіа, закрити кордон і ввести комендантську годину.

Також військові заявили, що зупиняють президентські та парламентські вибори, які пройшли 23 листопада. За їхніми словами, наркобарони та «деякі політики» намагались маніпулювати результатами виборів.

Опозиція цій версії не вірить. Кандидат Фернандо Діас, який також заявляє про перемогу на виборах, каже, що Ембало сам вигадав історію з переворотом, щоб уникнути поразки. Він стверджує, що теж був затриманий, але «втік через чорний хід».