У Гвінеї-Бісау стався військовий переворот — лише цими вихідними там пройшли вибори

У західноафриканській країні Гвінея-Бісау стався військовий переворот. Військові оголосили, що беруть «повний контроль над країною».

Про це пишуть RFI, APA, France24 та Associated Press.

Спершу біля президентського палацу в столиці Бісау спалахнула стрілянина, а солдати у формі заблокували головну магістраль до комплексу.

Після цього військові країни виступили на національному телебаченні та заявили, що захопили владу й усунули з посади президента Умара Ембало.

Військові заявили, що зупиняють президентські та парламентські вибори, які пройшли 23 листопада. За їхніми словами, наркобарони та «деякі політики» намагались маніпулювати результатами виборів.

Президент Ембало незадовго до заяви військових встиг повідомити, що його затримали. Джерела журналістів кажуть, що затримали також кандидата на виборах від опозиції Фернандо Діаша да Кошту. Обоє раніше заявили про свою перемогу, хочу офіційні результати мають опублікувати лише завтра, 27 листопада.

За даними медіа, затримали і голову виборчої комісії, а будівлю опечатали.

Також військові наказали зупинити роботу всіх державних установ і медіа, закрити кордон і ввести комендантську годину.