На Прикарпатті затримали керівника РТЦК — він знущався з військовозобов’язаних

Державне бюро розслідувань затримало керівника одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який принижував і бив військовозобов’язаних. Йому оголосили підозру.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Після скарг від громадян про побиття, катування і вимагання грошей у ТЦК ДБР провело розслідування. Виявилося, що офіцер неодноразово знущався над військовозобов’язаними.

Зокрема, за даними слідства, він побив чоловіка за те, що той відмовився проходити флюорографію. Керівник ТЦК ударив щонайменше п’ять разів — через це потерпілому довелося видалити один з органів.

Підозрюваного обвинуватили у зловживанні владою під час воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер йому загрожує до 12 років у вʼязниці.

Суд узяв його під варту без права на заставу.