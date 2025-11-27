Російським дзюдоїстам дозволили виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном і символікою.

Про це 27 листопада написала пресслужба федерації.

Першим турніром, на якому росіяни зможуть виступити під своєю символікою, стане змагання Великого шолома в Абу-Дабі 28—30 листопада.

Пояснюючи своє рішення, у федерації заявили, що спорт має залишатись «нейтральним, незалежним і вільним від політичного впливу».

«Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, й очікується, що її повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях, водночас дотримуючись принципів IJF щодо справедливості, інклюзивності та поваги», — додали там.