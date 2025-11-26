Через страйк у Бельгії закрили аеропорти та зупинили громадський транспорт

В останній день загальнонаціонального страйку профспілок у Бельгії закрилися аеропорти та зупинився громадський транспорт. Люди протестували проти урядових реформ пенсійної системи та ринку праці.

Про це пише Reuters.

Брюссельський аеропорт скасував усі вильоти та 110 запланованих посадок із 203 рейсів. На летовищі Брюссель-Шарлеруа кажуть, що через нестачу персоналу авіарейси будуть затримуватися.

У соціалістичній профспілці ABVV-FGTB кажуть, що уряд премʼєр-міністра Бельгії Барта де Вевера «пропонує працювати довше і важче, а отримувати менше» — це стосується пенсій, охорони здоров’я і цін на необхідні речі.

24 листопада уряд Бельгії узгодив бюджет на наступний рік. У ньому заплановані підвищення податків на банки, авіаквитки та природний газ, а також скорочення багатьох витрат. Так хочуть зменшити бюджетний дефіцит у €9,2 мільярда до 2029 року.

За прогнозами Нацбанку, у 2025 році дефіцит Бельгії сягне 4,5% ВВП, а держборг — 104,7% ВВП, що значно перевищує дозволені межі ЄС.