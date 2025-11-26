Збитий російський дрон принесли під будівлю МЗС у Молдові, куди приїхав посол РФ

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова, щоб вручити ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими дронами 25 листопада.

До візиту Озерова перед будівлею МЗС встановили збитий у районі Флорешти російський дрон.

Молдовське МЗС назвало черговий заліт на територію країни «абсолютно неприпустимим». Там кажуть, що такі інциденти є «серйозним порушенням суверенітету Молдови» і «прямою загрозою її національній та регіональній безпеці».

Російський посол своєю чергою натякнув, що падіння дрона на дах будинку у молдовському селі — це фейк, адже, за його словами, там немає руйнувань.