У Нідерландах скасували концерт австрійської піаністки, яка виступала в Росії

Українські дипломати в Нідерландах домоглися скасування концерту австрійської піаністки з російським корінням Єлизавети Леонської.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леонська неодноразово відвідувала РФ і виступала разом із пропутінськими музикантами.

Її концерт мав відбутися 4 грудня в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндговені. Українське посольство звернулось до організаторів із проханням його скасувати, і вони погодились.

У МЗС додають, що концерти Леонської також заплановані на наступний рік в Гронінгені та Амстердамі — українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.