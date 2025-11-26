Сили оборони атакували оборонний завод і кілька військових обʼєктів росіян

У ніч проти 26 листопада Сили оборони України атакували завод військово-промислового комплексу РФ, командний пункт російського підрозділу та інші обʼєкти окупантів.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Українські захисники вдарили по заводу з виготовлення навігаційного обладнання та компонентів до крилатих і балістичних ракет «ВНДІР-Прогрес» у російських Чебоксарах. Він розташований приблизно за 850 км від державного кордону України. На території підприємства зафіксовано влучання і пожежу.

Завод «ВНДІР-Прогрес» займається виробництвом ГНСС-приймачів, які визначають точне розташування на Землі за допомогою супутникового сигналу та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo. Серед них модулі типу «Комета», які застосовують у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» і модулях планерування і корекції для авіабомб.

Крім того, українські дрони атакували: