Дослідження: Щоб швидше одужувати, пацієнтам треба вмикати музику під час наркозу

Індійські вчені встановили, що музика, яку вмикають пацієнтам під час операцій з анестезією, може дещо зменшити потребу в ліках та покращити одужання.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у міждисциплінарному журналі «Музика і медицина», пише BBC.

Дослідники зосередилися на пацієнтах, які перенесли операцію з видалення жовчного міхура. Процедура триває недовго (зазвичай менше години) і потребує особливо швидкого відновлення з «ясним розумом».

Щоб пацієнти прокидалися від наркозу зорієнтованими, і в ідеалі — без болю, потрібно ретельно збалансувати комбінацію з пʼяти-шести препаратів, які разом підтримують сон пацієнта, блокують біль, запобігають спогадам про операцію та розслаблюють мʼязи. У таких процедурах, як видалення жовчного міхура, анестезіологи зараз часто доповнюють цей медикаментозний режим регіонарними «блокадами» — ін’єкціями під контролем ультразвуку, які знеболюють нерви в черевній стінці.

Але організм нелегко сприймає операцію. Навіть під анестезією він реагує: частішає серцевий ритм, підвищується рівень гормонів, різко підвищується артеріальний тиск. Зменшення та контроль цього каскаду реакцій є однією з центральних цілей сучасної хірургії. Один з дослідників, доктор Хусейн пояснює, що стресова реакція може уповільнити одужання та погіршити запалення.

Стрес починається ще до першого розрізу, з інтубацією — введенням дихальної трубки в трахею. Для цього анестезіолог використовує ларингоскоп, щоб підняти язик і м’які тканини біля основи горла, отримати чіткий огляд голосових зв’язок і ввести трубку в трахею. Це рутинний крок загальної анестезії, який підтримує прохідність дихальних шляхів і дозволяє точно контролювати дихання пацієнта, поки він непритомний. Однак організм все одно реагує на стрес змінами частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та рівня гормонів стресу.