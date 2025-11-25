Дослідження: Від TikTok і Reels «гниє» мозок — погіршуються памʼять та увага

Що більше людина дивиться короткі відео в TikTok та Instagram, то гірше працюють її увага, пам’ять та усвідомлення власних дій.

Про це йдеться в дослідженні Американської психологічної асоціації, передає Independent.

Вчені кажуть, що постійний потік яскравих, швидких відео «привчає мозок» до миттєвих стимулів — потім людині складніше читати, думати, розв’язувати задачі та зосереджуватися.

Скролінг соцмереж також погіршує психічне здоров’я. Зокрема, впливає на самооцінку та сприйняття власного тіла, підвищення тривожності, надмірну емоційність. Дослідники назвали цей процес «гниттям мозку» (brain rot).

Так відбувається, бо гортання стрічки дає мозку постійні удари дофаміну. Відео стають звичкою, від якої важко відмовитися. Також це ізолює людей від соціуму — онлайн спілкування замінює живе.

У липні вчені MIT з’ясували, що студенти, які писали есе за допомогою ChatGPT, показували значно меншу активність мозку і не могли пригадати жодного речення свого тексту, повідомляло медіа Time.