Понад 500 українців загинули за 9 місяців 2025 року через російські обстріли

З січня по жовтень 2025 року через російські ракетні та дронові атаки в Україні загинули 548 цивільних, ще 3 592 людини дістали поранень.

Про це йдеться в повідомленні моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Як порівняти з таким самим періодом 2024 року, кількість загиблих зросла на 26%, поранених — на 75%. Тільки в Києві від січня 2025-го загинуло майже в чотири рази більше людей, ніж за весь минулий рік. Схожа ситуація — у Дніпрі та Запоріжжі.

Комбінований удар РФ у ніч на 25 листопада — вже сьома атака за два місяці, спрямована по енергетичних обʼєктах у різних областях.

У липні в Україні зафіксували щонайменше 1 674 жертви серед цивільних — 286 загиблих і 1 388 поранених. Тоді ці втрати серед цивільного населення назвали найбільшими з травня 2022 року.

Вже у вересні загинули щонайменше 214 цивільних, ще 916 — зазнали поранень. 69% смертей і поранень сталися поблизу лінії фронту, найбільше — у Донецькій та Херсонській областях.