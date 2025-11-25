Кандидаткою на посаду голови Мінʼюсту називають заступницю Єрмака Ірину Мудру. Вона розповіла, чи отримала вже пропозицію

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра прокоментувала чутки про свою кандидатуру на посаду міністра юстиції після звільнення Германа Галущенка.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Бабелю».

З 2022 по 2024 рік Мудра була заступницею міністра юстиції. За даними «Бабеля», її прізвище фігурувало серед претендентів на посаду міністра до того, як його зайняв Герман Галущенко — колишній очільник Міненерго.

Тоді, за інформацією джерел, голова Офісу президента Андрій Єрмак не погодив кандидатуру Мудрої.

Зараз посадовиця знову в переліку претендентів на посаду міністра юстиції. Але вона каже, що не отримувала такої пропозиції. Але якби така пропозиція надійшла, вона б її розглянула.

Мудра також нагадала, що міністра юстиції призначає парламент за пропозицією уряду і безпосередньо премʼєра.

На запитання, чи є вона «людиною Єрмака», як її називають у контекстні призначень, заступниця керівника ОП відповіла, що є «людиною держави й служить її інтересам».