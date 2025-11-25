Під час атаки Сил оборони по порту Новоросійська постраждав великий десантний корабель

Сили оборони під час атаки по порту Новоросійська пошкодили великий десантний корабель.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Мова про корабель проєкту 1171 «Тапір» (або Alligator за класифікацією НАТО). У момент удару цей корабель стояв біля причалу військово-морської бази.

Кораблі цього проєкту призначені для того, щоб висаджувати морський десант на необладнаному узбережжі та перекидати морем війська та вантажі. Вони здатні транспортувати різні види бронетехніки включно з танками.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила 28 кораблів.

Українська атака по Росії 25 листопада

Сили оборони України у ніч на 25 листопада вдарили по кількох стратегічних об’єктах РФ, використавши Ракетні війська, артилерію, Сили спецоперацій, берегові ракетні війська ВМС та БпЛА «Барс» і ракети «Нептун».

У Таганрозі атакували авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Берієва» та завод дронів «Молнія», спричинивши вибухи й пожежі. Унаслідок атаки, ймовірно, пошкоджено експериментальний літак А-60.

Крім того, ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську та Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї, пошкоджені пристрої для наливу в танкери та пускова установка ЗРК С-400.