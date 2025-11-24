Стали відомі учасники лонгліста Нацвідбору на «Євробачення-2026»

У лонглісті такі виконавці:

До нього ввійшли 15 українських артистів. У фінал потраплять до 10 артистів.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень вже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс.

Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.