Стали відомі учасники лонгліста Нацвідбору на «Євробачення-2026»

Ольга Березюк
«Суспільне» опублікувало лонгліст Нацвідбору на «Євробачення-2026».

До нього ввійшли 15 українських артистів. У фінал потраплять до 10 артистів.

У лонглісті такі виконавці:

  • ANSTAY;
  • Jerry Heil;
  • Karyotype;
  • KHAYAT;
  • LAUD;
  • LELÉKA;
  • MOLODI;
  • MON FIA;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • OKS;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • Марта Адамчук;
  • ЩукаРиба.

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень вже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс.

Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.

  • «Євробачення-2025» пройшло у швейцарському місті Базель. Україна, від якої на конкурс поїхав гурт Ziferblat, посіла 9-те місце з результатом 218 балів.
  • Після оголошення результатів «Євробачення-2025» премʼєр Іспанії Педро Санчес закликав відсторонити Ізраїль від подальшої участі в «Євробаченні» «подібно до того, як це зробили щодо РФ». Тоді у гранд-фіналі Ізраїль набрав найбільше балів від глядачів (297) та посів друге місце в конкурсі.