Reuters: Доходи Росії від нафти в листопаді впадуть на третину

Державні доходи Росії від нафти й газу у листопаді знизяться на 35% у порівнянні з листопадом 2024 року — до 520 млрд рублів ($6,59 млрд). Причини — падіння цін на нафту та зміцнення рубля.

Про це свідчать розрахунки агентства Reuters.

У порівнянні з жовтнем доходи скоротяться на 7,4% без урахування податку на прибуток.

Всього за перші 11 місяців року прибутки, за оцінками журналістів, скоротяться на 22% — до 8 трлн рублів ($101,4 млрд).

За підрахунками Reuters, ціна російської нафти для розрахунку податків у період із січня по листопад знизилася до $57,3 за барель. Минулого року у цей же період ціна була $68,3 за барель.

Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар у порівнянні з 91,7 у період із січня по листопад 2024 року.

Російське Міністерство фінансів опублікує свої оцінки 3 грудня. Спершу відомство планувало заробити 10,94 трлн рублів на продажу нафти й газу цього року, але через падіння цін на нафту минулого місяця знизило прогноз до 8,65 трлн рублів.

Минулого року нафтогазові доходи Росії становили 11,13 трлн рублів.