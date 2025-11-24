Reuters: Доходи Росії від нафти в листопаді впадуть на третину

Державні доходи Росії від нафти й газу у листопаді знизяться на 35% у порівнянні з листопадом 2024 року — до 520 млрд рублів ($6,59 млрд). Причини — падіння цін на нафту та зміцнення рубля.
Про це свідчать розрахунки агентства Reuters.
У порівнянні з жовтнем доходи скоротяться на 7,4% без урахування податку на прибуток.
Всього за перші 11 місяців року прибутки, за оцінками журналістів, скоротяться на 22% — до 8 трлн рублів ($101,4 млрд).
За підрахунками Reuters, ціна російської нафти для розрахунку податків у період із січня по листопад знизилася до $57,3 за барель. Минулого року у цей же період ціна була $68,3 за барель.
Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар у порівнянні з 91,7 у період із січня по листопад 2024 року.
Російське Міністерство фінансів опублікує свої оцінки 3 грудня. Спершу відомство планувало заробити 10,94 трлн рублів на продажу нафти й газу цього року, але через падіння цін на нафту минулого місяця знизило прогноз до 8,65 трлн рублів.
Минулого року нафтогазові доходи Росії становили 11,13 трлн рублів.
- Нафта — одне з найслабших місць російської економіки: енергетичні доходи становлять приблизно 30% усіх федеральних надходжень, що фінансують війну.
- У 2022 році «Велика сімка», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. А у липні 2025-го ЄС вдруге знизив граничну ціну на сиру російську нафту — тепер до $47,6 за барель. РФ сформувала тіньовий флот, щоб обходити ці обмеження. Проти нього регулярно вводять санкції.