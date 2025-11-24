Адвокат Менів, з яким зустрічався ексзаступник керівника САП Синюк, каже, що не знає ані Міндіча, ані інших фігурантів справи

Адвокат Олексій Менів, з яким зустрічався ексзаступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк, заявляє, що не знає ані Міндіча, ані інших фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі», а у будинку на вулиці Грушевського живе його родина.

Про це Менів розповів у розмові з «Бабелем».

Так, за його словами, квартиру орендували з 1 червня 2025 року.

«У мене троє дітей, я довго шукав квартири в цьому районі, бо тут вчаться мої діти. Я шукав квартиру з трьома дитячими спальнями і окремою кімнатою для дорослих, як тільки я її знайшов, одразу її орендував», — розповів Менів і уточнив, що його квартира розташована на 2 поверсі.

«Хто проживає в цьому будинку я не знаю. Я ніколи Міндічем не цікавився, не знаю його і не бачив», — зазначив він. Відповідаючи на уточнювальне запитання, він додав, що інших фігурантів записів, які оприлюднило НАБУ, теж не знає.

Водночас Менів зазначає, що знає колишнього прокурора САП Андрія Синюка давно, бо вчилися разом і товаришували.

«Ми з Синюком зустрічалися і спілкувалися задовго до того, як він став на посаду, і, відповідно, після. Ми часто зустрічалися: на днях народження дітей, дружин», — зазначив він.

Менів також пояснив, що під час зустрічі з Синюком, відео якої показала «Українська правда», він обговорював особисті проблеми, пов’язані з його родиною.

«Із Синюком ми ніколи не обговорювали справи НАБУ і САП. Як юристи ми можемо обговорювати юридичну проблематику, проблеми кваліфікації, але Синюк ніколи ніяких подробиць справ не розповідав», — зазначив Менів.

Він додав, що після того як Синюк став заступником прокурора САП, він як адвокат перестав брати справи, які розслідують антикорупційні органи. На уточнювальне запитання Менів також додав, що в цих інституціях працюють і інші його однокурсники.

«Якби ми приховували щось із Синюком, ми б не зустрічалися в ресторанах і кафе», — сказав він.