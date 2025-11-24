У Нігерії частині викрадених дітей вдалося втекти від бандитів. Але в руках злочинців залишаються ще сотні

У Нігерії 20—21 листопада 50 викраденим дітям з католицької школи-інтернату Святої Марії вдалося втекти від нападників. Однак ще близько 253 викрадених дітей, а також 12 співробітників школи перебувають в руках викрадачів.
Про це повідомили Католицька церква і Асоціація християн Нігерії, передає Reuters.
Учнів і працівників школи в штаті Нігер викрали вранці 18 листопада. Наймолодшій дитині, про яку наразі відомо, лише шість років.
Відповідальних за злочин поки що не знайшли. Однак припускають, що зловмисники — це озброєні колишні пастухи, які зібралися в банди, щоб заробляти викупами за викрадених людей. Найбільше нападів фіксують на півночі країни, де проживають мусульмани.
Останніми тижнями північ країни сколихнули масові викрадення дітей. Так, 17 листопада у штаті Кеббі викрали 25 школярок. Того ж дня у штаті Квара бандити атакували церкву, убили двох людей і викрали 38 вірян. Вони вимагали по $69 тисяч за кожного.
У відповідь на це президент країни Бола Тінубу наказав найняти ще 30 тисяч поліцейських. Він також доручив звільнити їх від охорони VIP-персон і зосередитися на основних обовʼязках.
- На початку листопада президент США Дональд Трамп погрожував Нігерії військовими діями «через ставлення до християн». Перед цим його адміністрація повернула Нігерію до списку «країн, які викликають особливе занепокоєння» та які, на думку США, порушили релігійну свободу. Також у цьому списку — Китай, Мʼянма, Північна Корея, Росія і Пакистан.