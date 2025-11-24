У Нігерії частині викрадених дітей вдалося втекти від бандитів. Але в руках злочинців залишаються ще сотні

У Нігерії 20—21 листопада 50 викраденим дітям з католицької школи-інтернату Святої Марії вдалося втекти від нападників. Однак ще близько 253 викрадених дітей, а також 12 співробітників школи перебувають в руках викрадачів.

Про це повідомили Католицька церква і Асоціація християн Нігерії, передає Reuters.

Учнів і працівників школи в штаті Нігер викрали вранці 18 листопада. Наймолодшій дитині, про яку наразі відомо, лише шість років.

Відповідальних за злочин поки що не знайшли. Однак припускають, що зловмисники — це озброєні колишні пастухи, які зібралися в банди, щоб заробляти викупами за викрадених людей. Найбільше нападів фіксують на півночі країни, де проживають мусульмани.

Останніми тижнями північ країни сколихнули масові викрадення дітей. Так, 17 листопада у штаті Кеббі викрали 25 школярок. Того ж дня у штаті Квара бандити атакували церкву, убили двох людей і викрали 38 вірян. Вони вимагали по $69 тисяч за кожного.

У відповідь на це президент країни Бола Тінубу наказав найняти ще 30 тисяч поліцейських. Він також доручив звільнити їх від охорони VIP-персон і зосередитися на основних обовʼязках.