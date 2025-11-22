У Нігерії бандити викрали понад 200 учнів і 12 вчителів із католицької школи-інтернату

У Нігерії озброєні люди викрали 215 учнів і 12 вчителів зі школи Святої Марії в містечку Папірі, штат Нігер.

Про це заявила Християнська асоціація Нігерії, передає Associated Press.

Зранку за місцевим часом дітей, яким від 12 до 17 років, силоміць вивели в ліс. Місцеперебування зниклих дітей досі невідоме, однак частині з них вдалося втекти. Також під час нападу сильно поранили співробітника служби безпеки.

Поліція штату відправила до регіону військових і спецпідрозділи.

Раніше через збільшення кількості нападів уряд Нігерії закрив 47 навчальних закладів у найбільш небезпечних штатах, однак школа Святої Марії все одно відновила навчання без дозволу влади.

Відповідальних за злочин поки що не знайшли. Однак місцеві кажуть, що зловмисники ― це озброєні колишні пастухи, які зібралися в банди, щоб заробляти викупами за викрадених людей. Найбільше нападів фіксують на півночі країни, де проживають мусульмани.

Місцеві жителі звинувачують владу в тому, що вона не може розібратися з відомими нападниками. Також корупція в Нігерії обмежує можливість постачання зброї силам безпеки, пише AP.

Що відбувається в Нігерії

За останні 10 років у північних регіонах викрали щонайменше 1 500 учнів. Ситуація загострилася останніми тижнями на півночі країни. Зокрема, 17 листопада у штаті Кеббі викрали 25 школярок. Того ж дня у штаті Квара бандити атакували церкву, убили двох людей і викрали 38 вірян. Вони вимагали по $69 тисяч за кожного.

Найвідоміший випадок викрадення стався у 2014 році, коли у штаті Борно бойовики ісламістського угруповання «Боко харам» схопили 276 дівчат — 100 з них досі не повернулися додому. Ісламісти виступають проти «західної освіти», а їхні бойовики часто атакують школи.