На Кіпрі розслідують спробу викрасти колишнього міністра енергетики України. Його підозрюють у закупівлі вугілля з окупованих територій

На Кіпрі розслідують спробу викрасти бізнесмена, який повідомив поліції, що раніше був міністром енергетики України.

Про це пишуть місцеві медіа Philenews і Cyprus Times.

Хоча його імʼя не розголошують, відомий його вік — 51 рік. Cyprus Times також повідомляє, що чоловік був міністром десять років тому. Судячи з цього, йдеться про Володимира Демчишина, який очолював відомство у 2014—2016 роках.

Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні його підозрюють у так званій «вугільній справі» — можливих закупівлях вугілля з тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей у 2014—2015 роках. У справі також проходять пʼятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп і колаборант Віктор Медведчук. З січня 2022 року Демчишин знаходиться у міжнародному розшуку.

За даними поліції, ексміністр разом із партнеркою та її батьком перебували в будинку, коли побачили на вулиці підозрілий автомобіль. Коли чоловіки вийшли, щоб оглянути його, на них нібито напали троє невідомих, чиї обличчя закривали хірургічні маски, і намагалися затягнути Демчишина всередину автомобіля. Отримавши опір, нападники втекли пішки, залишивши машину.

Поліція повідомляє, що номерні знаки на авто належать іншому транспортному засобу. В салоні знайшли пістолет з порожнім магазином, перуку та інші речові докази. Демчишин та другий чоловік отримали легкі травми.