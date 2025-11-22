У Тернополі завершили рятувальні роботи після російського удару вранці 19 листопада

У Тернополі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці вранці 19 листопада.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Через атаку загинули 33 людини, з них 6 дітей. Травмувалися 94 людини, зокрема 18 дітей. Ще 6 людей, серед яких одна дитина, зникли безвісти. Врятували ДСНС 46 людей, з них 7 дітей.

Ліквідація наслідків удару по багатоквартирному будинку тривала 4 доби й завершилася 22 листопада о 18:00. До розбору завалів залучили рятувальників із 9 областей, кінологів, важку техніку, медиків і психологів.

Під час робіт рятувальники знайшли трьох домашніх тварин і передали їх власникам.