У Тернополі завершили рятувальні роботи після російського удару вранці 19 листопада

У Тернополі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці вранці 19 листопада.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Через атаку загинули 33 людини, з них 6 дітей. Травмувалися 94 людини, зокрема 18 дітей. Ще 6 людей, серед яких одна дитина, зникли безвісти. Врятували ДСНС 46 людей, з них 7 дітей.
Ліквідація наслідків удару по багатоквартирному будинку тривала 4 доби й завершилася 22 листопада о 18:00. До розбору завалів залучили рятувальників із 9 областей, кінологів, важку техніку, медиків і психологів.
Під час робіт рятувальники знайшли трьох домашніх тварин і передали їх власникам.
- У ніч проти 19 листопада росіяни запустили понад 470 ударних дронів і 48 крилатих і балістичних ракет на Україну. Найбільше постраждав Тернопіль — там росіяни влучили ракетами в девʼятиповерхівку. У місті оголосили триденну жалобу за загиблими.