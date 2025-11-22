Росія вночі вдарила по Україні «Іскандером» і 104 дронами — під атакою був пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією

У ніч проти 22 листопада Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 104 безпілотниками, майже 65 з яких — «шахеди». Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 89 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 13 дронів і балістична ракета влучили в 16 місцях.

На Одещині під атакою був міжнародний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією — на ранок він призупинив роботу.

Також у регіоні вночі постраждали двоє людей, пошкоджені адмінбудівлі та вантажівки.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Дніпропетровщині ворог бив по Лозівській громаді — поранень зазнали двоє чоловіків.

Також росіяни вдарили FPV-дроном по Преображенці Запорізької області — постраждала 49-річна жінка, її будинок пошкоджений.

Крім того, вночі рятувальники знайшли під завалами будинку в Тернополі, атакованого 19 листопада, тіло ще однієї жінки. На ранок кількість загиблих через удар російською ракетою зросла до 32, серед них — 6 дітей. Безвісти зниклими вважають 7 мешканців.