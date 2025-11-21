Колишнього британського євродепутата увʼязнили за хабарі — йому платили за проросійські заяви та просування Медведчука

Колишнього члена Європейського парламенту від Великої Британії Натана Гілла увʼязнили на 10,5 року за просування Медведчука та хабарі за проросійські заяви.

Про це пише британське медіа Independent.

Гілла визнали винним у тому, що він отримував хабарі від депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина у 2018—2019 роках, коли був членом Європейського парламенту. За проросійські заяви та публікації в новинних виданнях щодо війни в Україні йому заплатили понад €45 тисяч.

Британські прокурори заявляли, що Волошин віддавав Гіллу накази стосовно заходів на підтримку Віктора Медведчука. А коли у 2019 році Україна відкрила кримінальне провадження проти Медведчука за держзраду, Волошин доручив Гіллу виступити на проросійському телеканалі «112 Україна» за €5 тисяч.

Прокурори також наполягали, що Гіллу заплатили за те, аби той організував та провів презентацію «Мирного плану для Донбасу» Медведчука в Європарламенті в липні 2019 року.

З матеріалів випливає, що Гілл очікував отримати за кожне правопорушення кілька тисяч, ймовірно, 5 000 фунтів стерлінгів або євро готівкою.

Водночас його адвокат Пітер Райт заявив, що його клієнт «мав гарну репутацію» і вперше йому загрожує тюремне увʼязнення. За його словами, Гілл «був щиро занепокоєний напруженими подіями на сході України між проукраїнськими та проросійськими угрупованнями».

Також він сказав, що ексдепутат спілкувався з низкою опозиційних українських депутатів, які звернули увагу на «скрутне становище російськомовних верств населення».

Гілла вперше обрали членом Європейського парламенту у 2014 році. Він представляв партію Великої Британії та Західного Уельсу (UKIP) до 2020 року — поки країна не вийшла з ЄС. На той момент він був депутатом Європарламенту від партії Brexit. Потім він очолював виборчу кампанію партії Reform UK до парламенту Уельсу 2021 року, але того ж року покинув партію.

Волошина в Україні заочно судять за державну зраду. Також проти нього ввели санкції Україна, США, ЄС, Канада і Велика Британія.