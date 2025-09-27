Підтримував Медведчука і просував проросійські наративи: колишній британський євродепутат визнав, що отримував хабарі

Колишній член Європейського парламенту від Великої Британії Натан Гілл 26 вересня визнав, що отримував хабарі за виступи з проросійськими заявами та підтримку Віктора Медведчука.

Про це пише The New York Times.

Під час судового засідання 26 вересня Гілл визнав вісім звинувачень у хабарництві за конкретні дії, замовлені колишнім народним депутатом України від партії «Опозиційна платформа — За життя» Олегом Волошиним з грудня 2018 року по липень 2019 року. Проте він заперечив ширшу «змову з метою хабарництва», яка тривала з січня 2018 року по лютий 2020 року, коли він перестав бути член Європарламенту, оскільки Велика Британія вийшла з Європейського Союзу.

Гілл представляв британський Уельс у Європарламенті з 2014 по 2020 рік. Спочатку він представляв праву Партію незалежності Великої Британії, яка під керівництвом Найджела Фараджа агітувала за Brexit. На початку 2019 року він приєднався до наступного політичного проєкту Фараджа — Партії Brexit, пізніше перейменованої на Reform UK. Наразі вона лідирує в опитуваннях громадської думки в Британії. Хоча у 2021 році Гілл очолював передвиборчу кампанію Reform UK в Уельсі, він більше не є членом партії.

Британські прокурори заявляли, що Волошин віддавав Гіллу накази через WhatsApp щодо заходів на підтримку Віктора Медведчука. У судових документах йдеться, що після того, як у лютому 2019 Україна відкрила кримінальне провадження проти Медведчука за державну зраду, Волошин доручив Натану Гіллу виступити на проросійському телеканалі «112 Україна».

У заяві прокуратури йдеться, що в березні 2019 року Гілл виконав вказівки Волошина знайти більше політиків для виступу на «112 Україна» на підтримку продовження переговорів між Медведчуком і тодішнім премʼєр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Два місяці по тому Гілл в ефірі «112 Україна» висловив підтримку участі Медведчука в переговорах між Україною та Росією щодо війни на Донбасі. Він також розкритикував підхід президента Володимира Зеленського.

Олег Волошин ОПзЖ

Прокурори також наполягали, що Гіллу заплатили за організацію та проведення презентації «Мирного плану для Донбасу» Медведчука в Європарламенті в липні 2019 року. Наступного дня Медведчук зустрівся з Путіним у Росії й назвав засідання Європейського парламенту успішним. У стенограмі англійською мовою, опублікованій Кремлем, цитується, як Медведчук згадував зустріч із британськими політиками і сказав, що їхня реакція «надихнула» його.

Обвинувачуваний також визнав, що йому заплатили за дві промови перед Європейським парламентом, які, за словами прокурорів, відбувалися за «сценаріями», наданими Волошиним. В них, у грудні 2018 та березні 2019 років, він звинувачував український уряд у «придушенні» проросійських новинних агентств.

Листування Гілла з Волошиним у WhatsApp виявила поліція, коли британця зупинили в аеропорту Манчестеру у вересні 2021 року з міркувань національної безпеки. Наразі його звільнили під заставу, а вирок оголосять у листопаді.