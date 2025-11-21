Росіяни вночі вдарили по Україні КАБами й 115 дронами та зранку продовжили обстрілювати Одещину. Все про наслідки атак

У ніч проти 21 листопада Росія атакувала Україну 115 безпілотниками, майже 70 з них — «шахеди». Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 95 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 19 дронів влучили в 12 місцях, у чотирьох — впали уламки.

Найбільше постраждали обʼєкти цивільної інфраструктури та приватні будинки на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині й Одещині.

Під атакою вночі була Одеса. Внаслідок влучань безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Пошкоджені приватні будинки та вантажівки.

Постраждали пʼятеро мешканців, серед них — дитина. Трьох людей госпіталізували.

Не було спокійно на Одещині й зранку — росіяни знову атакували регіон ударними дронами. Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків і влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина.

На Дніпропетровщині цієї ночі від російських атак потерпали Синельниківський і Нікопольський райони. Загинула жінка, ще двоє людей постраждали.

Зруйновані приватні будинки, господарська споруда, авто та газогін.

На Чернігівщині внаслідок атаки дронами виникла пожежа у приватному будинку. У Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин — там загинула продавчиня.

Також вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами — загинули пʼятеро людей, ще 10 постраждали. Пошкоджені багатоповерхівки, ринок, супермаркети. Є будинки, які постраждали вже втретє.