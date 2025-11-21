У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 31: з-під завалів дістали жінку з дітьми

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки і двох дітей. Так, кількість загиблих унаслідок російського удару 19 листопада зросла до 31, серед них шестеро дітей.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Загалом внаслідок удару травмовані 94 людини, зокрема 18 дітей.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місці ворожого удару. Поліцейські-психологи та інші служби надають людям невідкладну психологічну допомогу.

Наразі триває ідентифікація загиблих і пошук тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27 ім. В. Гурняка також підтвердила, що внаслідок удару загинула учениця другого класу Амелія Гжесько разом зі своєю мамою Оксаною.

«Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога», — йдеться у повідомленні.

У Тернополі рятувальники вже третю добу шукають людей в атакованому будинку. Уранці 19 листопада країна-агресор атакувала місто ракетами Х-101. Удари припали по багатоповерхових будинках на вулицях 15 Квітня і Стуса, зруйновані кілька поверхів. У місті оголосили дні жалоби за загиблими з 19 по 21 листопада.