WSJ: Україна змінила один з ключових пунктів у «мирному плані» Трампа

Українська сторона змінила один з ключових пунктів плану, розробленого адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

У первинному проєкті пропонувалося провести аудит усієї міжнародної допомоги Україні. У версії, погодженій Києвом, цей пункт замінили формулюванням про «повну амністію всім сторонам за дії під час війни».

У Білому домі також заявили, що секретар РНБО України Рустем Умєров «погодив більшість пунктів» під час обговорень зі США.

Утім, на засіданні Радбезу ООН заступниця постпреда України Христина Гайовишин наголосила, що Україна не прийме жодних обмежень на право самооборони, чисельність армії або передачу територій РФ.

Крім того, за даними газети, європейські країни, які не були залучені до розробки плану, готують власну альтернативну пропозицію, більш вигідну для України.

Деталі американського мирного плану

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ і використання іноземної авіації;

російська мова і Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.