Financial Times: США наполягають на тому, щоб Україна підписала «мирний план» до Дня подяки

Україна опинилася під інтенсивним тиском адміністрації президента США Дональда Трампа, яка домагається швидкого схвалення масштабного «мирного плану», розробленого спільно з РФ.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Вашингтон працює за «агресивним графіком» і очікує, що президент України Володимир Зеленський підпише угоду вже до Дня подяки, 27 листопада, аби представити її в Москві протягом цього місяця та завершити процес у грудні.

В Офісі президента України підтвердили отримання плану і заявили, що працюватимуть над його положеннями «заради справедливого завершення війни». Водночас у Зеленського наголосили, що в документі є пункти, які перетинають «червоні лінії» Києва, і наразі Україна готує контрпропозицію.

Деталі американського мирного плану

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ і використання іноземної авіації;

російська мова і Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.