Axios: Зеленський заявив американцям, що готовий співпрацювати над новим мирним планом

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом повідомив, що готовий співпрацювати над новим планом, який розробили американці.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела серед американських і українських чиновників.

Зустріч Зеленського зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом 19 листопада зірвалася, оскільки Зеленський не погодився з планом. Про те, що Україна відкинула план, також писала The Telegraph.