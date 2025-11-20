На півдні Чехії зіткнулися два поїзди: постраждали десятки людей

Уранці в Чехії між містами Злів і Дівчіце швидкісний поїзд зіткнувся лоб у лоб із пасажирським поїздом. Унаслідок зіткнення постраждала 51 людина.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Чотирьох людей у важкому стані відправили до лікарні, ще 47 пасажирів отримали допомогу на місці. Рух на ділянці Чеські Будейовіце — Пльзень зупинили.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

За попередньою інформацією, швидкісний поїзд, ймовірно, проїхав на червоне світло. Поліція розпочала розслідування. Алкотест показав, що машиністи обох поїздів були тверезі. Рух на трасі обмежили щонайменше до полудня.