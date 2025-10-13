Новини

У Словаччині зіткнулися два швидкісні потяги: постраждало близько 100 людей

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Поблизу села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви, Словаччина, у понеділок, 13 жовтня, зіткнулися два швидкісні потяги, унаслідок чого постраждало близько 100 людей. Двоє травмованих перебувають у критичному стані, ще троє заблоковані в уламках.

Про це повідомляє видання Teraz.

За словами міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Шутай Ештока, інцидент стався через людський фактор. Один із машиністів, ймовірно, не поступився дорогою іншому потягу.

На місці аварії працюють пожежники, поліція та рятувальники. Для допомоги постраждалим залучили три рятувальні вертольоти та шість карет швидкої допомоги.

Університетська лікарня Луї Пастера в Кошицях активувала травматологічний план через велику кількість постраждалих. Один пацієнт із тяжкими травмами перебуває в операційній.

На місце події прибули міністр транспорту Йозеф Раж і міністр охорони здоров’я Каміл Шашко, вони координують дії рятувальних служб.