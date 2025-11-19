Норвегія виділить Україні ще $46 мільйонів на гуманітарну допомогу

Норвегія надає Україні ще близько $45,8 мільйона на гуманітарну допомогу — це додаток до $11,8 мільйона на продовольчу безпеку.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

Фінансування здійснюватиметься через партнерів ООН, Міжнародного Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезьких гуманітарних організацій.

Пріоритетні напрямки — захист та гуманітарна допомога людям на передовій, підтримка евакуації та допомоги українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами.

Фінансування з Норвегії також використовуватиметься для надання підтримки людям, які втратили свої домівки через російські атаки.

Загалом з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку на понад $606,3 мільйона.