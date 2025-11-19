У Запоріжжі до довічного увʼязнення засудили колаборанта Балицького, який очолив окупаційну адміністрацію

Прокуратура засудила до довічного увʼязнення експосадовця Євгена Балицького, який очолив адміністрацію РФ після окупації частини Запорізької області у 2022 році.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік організував захоплення та привласнення майна і сільськогосподарської продукції українських підприємств на понад 6,4 мільярда гривень.
Викрадене зерно та інші ресурси вивозили на тимчасово окуповану територію Криму, до Краснодарського краю і в Ростовську область РФ. Звідти продукцію під виглядом російської експортували до низки країн Близького Сходу та Північної Африки.
Суд призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм, державну зраду та воєнні злочини.
Цим випадком суд в Україні вперше підтвердив порушення окупаційними структурами вимог Женевської конвенції в частині незаконного заволодіння майном.
- У 2024 році колишнього нардепа та колаборанта Олега Царьова заочно засудили до 8 років тюрми й конфіскували майно на майже пів мільярда гривень. Слідство визнало Царьова винним у фінансуванні дій, які були вчинені з метою змінити межі території та кордону України.