Axios: США таємно обговорюють з РФ новий план завершення війни

Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни.

Про це пише Axios із посиланням на російських і американських посадовців.

План США налічує 28 пунктів і натхненний успіхом минулої 20-пунктної угоди для завершення війни в секторі Гази, яку ініційовала адміністрація Дональда Трампа. Увесь документ поділяється на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.

Очолює розробку спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Він детально обговорював план зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Дмитрієв 17 листопада розповів в інтервʼю Axios, що провів три дні, спілкуючись з Віткоффом та іншими членами команди Трампа, коли відвідував Маямі з 24 по 26 жовтня. За словами Дмитрієва, мета обговорень — підготовити письмовий документ з цього приводу до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Він висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди, оскільки на відміну від попередніх планів росіяни відчувають, «що російську позицію справді чують».

Українські й американські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Проте він відклав свою поїздку. На початку тижня він обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умєровим під час зустрічі в Маямі.