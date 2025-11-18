Палата представників проголосувала за публікацію файлів Епштейна

Палата представників США 18 листопада майже одностайно проголосувала за примусове оприлюднення матеріалів Міністерства юстиції щодо покійного засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пишуть Reuters та Politico.

Відповідне рішення підтримали 427 голосами проти 1. Тільки Клей Гіггінс (республіканець від штату Луїзіана), палкий прихильник Трампа, проголосував проти.

Далі документ має розглянути Сенат США.

Перед голосуванням близько двох десятків жінок, які пережили насильство з боку Епштейна, приєдналися до групи законодавців-демократів і республіканців біля Капітолія США, щоб закликати до оприлюднення матеріалів. Жінки тримали фотографії себе у молодшому віці — тому віці, коли, за їхніми словами, вони вперше зустріли Епштейна.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.