Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на €615 мільйонів

Іспанія у найближчий місяць виділить новий пакет військової допомоги для України на €615 мільйонів.
Про це повідомив премʼєр Іспанії Педро Санчес.
Цей пакет включатиме:
- €300 млн на зброю;
- €100 млн на програму PURL, в межах якої союзники купують американську зброю для України;
- €215 млн для «антидронів» та радарів через європейську програму SAFE.
Президент України Володимир Зеленський уточнив, що військовий пакет Іспанії включатиме 40 ракет для систем IRIS-T.
«Разом із цим пакетом у 615 мільйонів євро я також сповістив Зеленського, що відсьогодні наша країна введе новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для відбудови України», — додав Санчес.
Цей інструмент координуватиме Офіс відбудови України, який допомагатиме модернізувати пошкоджену інфраструктуру, що постраждала від російських атак.