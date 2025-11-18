Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на €615 мільйонів

Іспанія у найближчий місяць виділить новий пакет військової допомоги для України на €615 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр Іспанії Педро Санчес.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Цей пакет включатиме:

€300 млн на зброю;

€100 млн на програму PURL, в межах якої союзники купують американську зброю для України;

€215 млн для «антидронів» та радарів через європейську програму SAFE.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що військовий пакет Іспанії включатиме 40 ракет для систем IRIS-T.

«Разом із цим пакетом у 615 мільйонів євро я також сповістив Зеленського, що відсьогодні наша країна введе новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для відбудови України», — додав Санчес.

Цей інструмент координуватиме Офіс відбудови України, який допомагатиме модернізувати пошкоджену інфраструктуру, що постраждала від російських атак.