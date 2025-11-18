Розробників гри S.T.A.L.K.E.R. визнали «небажаною організацією» в Росії через русофобський контент

Генеральна прокуратура Росії визнала українську ігрову студію GSC Game World — розробників гри S.T.A.L.K.E.R — «небажаною організацією» в РФ.
Про це російська прокуратура повідомила у своїх соцмережах.
У російській прокуратурі скаржаться, що студія GSC Game World збирає гроші на українську армію та формує образ Росії як держави-агресора.
Там також згадали гру S.T.A.L.K.E.R. 2, заявивши, що вона просуває українські наративи, що містять агресивний русофобський контент.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла на ПК та Xbox Series X|S минулого листопада. Реліз переносили шість разів, зокрема через початок повномасштабного вторгнення Росії. Команда також стикалася з кібератаками та зливами інформації.
- Лише за перші два дні компанія продала понад мільйон копій гри. 20 листопада грає має зʼявитись на PlayStation 5 and PS5 Pro.