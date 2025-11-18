«Укрзалізниця» запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди. Як скористатись послугою

«Укрзалізниця» 18 листопада запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express.

Про це йдеться в повідомленні перевізника в телеграмі.

Щоб скористатись послугою, зайдіть у застосунок «Укрзалізниці», оберіть розділ «Приміські» або «City Express», напрямок, багаж (за потреби) і оплатіть поїздку.

Онлайн-купівля квитків для пільговиків поки недоступна, але така опція з’явиться згодом. Зараз можна придбати повний та дитячий квитки.

Першими УЗ запускає продаж квитків у Київській, Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській областях та частково — у Херсонській і Запорізькій.