Словаки знову протестують проти проросійського премʼєра Фіцо

У Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської політики.

Про це пише Associated Press та словацьке медіа Aktuality.sk.

Мітинги розпочалися після скасування вихідного на честь свята 17 листопада — дня, у який в Чехії та Словаччині відзначають річницю «Оксамитової революції». Кабмін пояснив своє рішення «економією», але лідер опозиційної «Прогресивної Словаччини» Міхал Шімечка назвав це спробою знецінити свободу.

Також нещодавно Фіцо розлютив словаків, заявивши студентам у місті Попрад, що вони повинні йти воювати за Україну, якщо не погоджуються з його проросійськими поглядами.

Акції відбулися у десятках міст. Зокрема, у Братиславі на площу Свободи прийшли від 45 до 50 тисяч людей, у Кошицях — 20 тисяч. У Трнаві зібралося від 2 до 3 тисяч мітингувальників, пише Aktuality.sk.

Люди скандували: «Досить Фіцо, ми хочемо змін!» та закликали премʼєра піти у відставку.