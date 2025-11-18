Частина окупованої Донеччини залишилася без світла — під атакою були дві ТЕС

У ніч проти 18 листопада в тимчасово окупованій Донецькій області під атаку дронів потрапили дві теплові електростанції.
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС — зупинилися котельні та фільтрувальні станції.
Низка населених пунктів, зокрема на півночі Донеччини, залишилися без електропостачання.
Місцеві повідомляли, що в окупованому Іловайську повністю зникло світло, а в Макіївці та деяких районах Донецька проблеми з напругою.