Частина окупованої Донеччини залишилася без світла — під атакою були дві ТЕС

У ніч проти 18 листопада в тимчасово окупованій Донецькій області під атаку дронів потрапили дві теплові електростанції.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Донеччини Денис Пушилін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС — зупинилися котельні та фільтрувальні станції.

Низка населених пунктів, зокрема на півночі Донеччини, залишилися без електропостачання.

Місцеві повідомляли, що в окупованому Іловайську повністю зникло світло, а в Макіївці та деяких районах Донецька проблеми з напругою.