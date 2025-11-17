Розслідування: продюсерка фільму про Зеленського може бути причетна до шахрайської схеми

Виконавча продюсерка фільму «Суперсила» про президента України Володимира Зеленського Ельвіра Гаврилова-Патерсон може бути причетна до міжнародної криптошахрайської схеми.

Про це йдеться в розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), передає «Слідство.Інфо», яке також займалося справою.

За даними журналістів, із 2024 року португальська компанія Гаврилової Elledgy Media Group просувала проєкти уродженця Казахстану Володимира Охотнікова, відомого як «Ладо».

Охотнікова вважають організатором низки глобальних криптошахрайств. Прокурори США звинувачують його у створенні фейкової інвесторної платформи, через яку між 2020 і 2022 роками інвестори втратили щонайменше $340 мільйонів. Торік суд у Грузії засудив його за відмивання $1,1 мільйона.

Журналісти стверджують, що Гаврилова-Патерсон допомагає просувати бренди Охотнікова за кордоном, оскільки він не може подорожувати через ризик арешту. За останні два роки її агентство організувало низку заходів для його проєктів у США, Європі, Індії та ОАЕ.

У внутрішньому листуванні вона повідомляла юристу, що через її португальську компанію пройшло понад $4 мільйони. Португальська влада вже розслідує Elledgy Media за підозрою у відмиванні грошей.

Гаврилова-Патерсон також волонтерила в «Спілці підприємців теле- та кіноіндустрії», яка належить голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

Крім того, у серпні 2025 року на презентації трейлера фільму Holiguards Saga — The Portal of Force у Венеції журналісти зафіксували Гаврилову поруч із бізнес-партнером Єрмака Артемом Колюбаєвим. Той каже, що їхні контакти обмежувалися волонтерськими заходами та кінофестивалями.

На запит журналістів щодо коментарів не відповіла ні Ельвіра Гаврилова-Патерсон, ні голова Офісу президента Андрій Єрмак.