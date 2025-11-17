Рада ЄС схвалила новий механізм швидкого позбавлення безвізу для третіх країн

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила оновлені правила, які дозволять значно швидше призупиняти безвізові поїздки для громадян третіх країн.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Там зазначили, що механізм стане жорсткішим і гнучкішим, що дозволить реагувати на зловживання або загрози інтересам блоку.

Серед ключових змін — нові підстави для призупинення безвізу, зокрема:

якщо країна не узгоджує свою візову політику з ЄС;

якщо країна продає свої паспорти іноземцям, які насправді не мають до неї жодного стосунку;

якщо ця країна сперечається з ЄС, зокрема, через порушення прав людини.

Крім того, ЄС тепер зможе швидше вмикати механізм призупинення безвізу. Процедуру можна буде запускати, якщо кількість відмов у в’їзді, заяв на притулок чи злочинів зростає на 30% (а не 50%, як було до цього).

Початкове призупинення безвізу триватиме не 9, а 12 місяців, і його можна буде продовжити ще на 24 місяці. При цьому ЄС зможе застосовувати обмеження лише до чиновників чи дипломатів, не караючи всіх громадян країни.