ООН: Україна зіткнулася з «безпрецедентною житловою кризою» — яка причина

На четвертий рік повномасштабної війни Україна переживає «безпрецедентну житлову кризу». Українці, які залишилися в країні, витрачають на оренду більш ніж половину свого доходу.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Унаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 236 тисяч будівель, ще понад 2,5 мільйона — близько 10% житлового фонду — зазнали пошкоджень або стали непридатними для проживання.

У МОМ дійшли висновку, що дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки — це майже чверть довоєнного населення. Більшість з них виїхали за кордон.

Дві третини з 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою нового житла. Багато родин вичерпали свої заощадження, тому змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду.

У проєкті Держбюджету України на 2026 рік передбачили понад 467 мільярдів гривень на соціальну сферу. Зокрема, понад 15 мільярдів гривень спрямують на фінансування програми «єОселя».

Це державна програма, яка почалася в жовтні 2022 року. Вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

Наприкінці вересня держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми доступної іпотеки «єОселя».