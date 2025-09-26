Держава вперше компенсувала частину іпотеки для ВПО за програмою «єОселя»

Держава вперше компенсувала частину витрат на купівлю житла для вимушеного переселенця в межах програми доступної іпотеки «єОселя».

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Кредит за новими умовами отримав дончанин Георгій, який має статус ВПО. Мінсоцполітики через Пенсійний фонд профінансувало 70% його першого внеску за іпотекою та відшкодувало супутні витрати на оформлення кредиту. Протягом року держава також щомісяця компенсуватиме 70% платежів.

Георгій залишив Донецьк у 2014 році. Згодом він переїхав до Києва і одружився з Ольгою, півтора року тому в них народилася донька. Після багатьох років життя в орендованому житлі подружжя скористалося програмою «єОселя» і придбали квартиру на етапі будівництва під Києвом. Родина подала заявку через застосунок «Дія», обрала банк і надала необхідні документи.

Кабмін ухвалив рішення про впровадження компенсаційного механізму в серпні цього року. 10 вересня інструмент почав діяти в повному обсязі.

Механізм компенсації охоплює:

70% першого внеску (але не більше як 30% вартості житла);

70% щомісячних платежів протягом першого року (але не більше як 150 тисяч грн);

до 40 тисяч грн на комісії, збори і страхові платежі.

У 2025 році на механізм компенсації в державному бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Це дозволить видати близько 9,5 тисяч кредитів для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових територій.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.