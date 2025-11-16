Reuters: порт «Новоросійськ» відновив завантаження нафти. Роботу зупиняли через українську атаку

Російський порт «Новоросійськ» відновив завантаження нафти 16 листопада. Роботу зупиняли на два дні через українську комбіновану атаку.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела та дані відстеження суден сервісу LSEG.

За даними LSEG, два танкери зараз завантажують нафту біля причалів порту.

«Новоросійськ» і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупиняли експорт нафти, а це 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок. Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% через побоювання щодо поставок після атаки.

Генштаб повідомляв, що через атаку ракетами «Нептун» і дронами зафіксовані влучання в інфраструктуру порту і нафтовий термінал «Шесхаріс» — один з найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії. Також Сили оборони вдарили по зенітному комлексу С400 зі сховищем ракет — сталися детонація і пожежа.

Удар по «Новоросійську» — найбільшому російському експортному вузлу в Чорному морі, став найруйнівнішою атакою України на головну російську інфраструктуру експорту сирої нафти в Чорному морі. На «Новоросійськ» припадає близько пʼятої частини експорту російської сирої нафти. Тривала зупинка його роботи змусила б великим коштом консервувати російські нафтові свердловини в Західному Сибіру.