Шторм «Клаудія» накрив Португалію, Іспанію та частину Великої Британії — є загиблі

Шторм «Клаудія» приніс торнадо, зливи та повені в Португалію, Іспанію та частину Великої Британії, є загиблі. Про це пише Reuters.

У Португалії негода найсильніше вдарила по центральних і південних регіонах. Рятувальники знайшли подружню пару в затопленому будинку неподалік Лісабону — вода піднялася вночі, люди спали й не встигли вибратися.

На півдні, в Албуфейрі, торнадо пройшовся кемпінгом: там загинула 85-річна британка, ще 28 людей поранені, двох із них госпіталізували у важкому стані.

Португальська метеослужба оголосила жовтий рівень небезпеки майже для всього півдня країни.

У Великій Британії місто Монмут і прилеглі райони Уельсу опинилися під водою після того, як річка вийшла з берегів через шторм. Рятувальники евакуюють людей та перевіряють домівки.

В Уельсі понад десяток серйозних попереджень про повені, в Англії — майже пів сотні.

«Клаудія» рухається на північ, і синоптики попереджають, що сильні зливи можуть тривати ще кілька днів.