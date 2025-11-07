Тайфун «Келмагі» дістався до В’єтнаму, на Філіппінах — майже 200 загиблих

Тайфун «Келмагі» забрав життя щонайменше 188 людей на Філіппінах і дійшов до В’єтнаму — там загинули пʼятеро.

Про це пише Reuters.

«Келмагі» накрив центр Вʼєтнаму: зруйнував будинки, повалив дерева і залишив без електрики 1,3 мільйона людей. Найбільше постраждала провінція Зялай.

Ще понад 2 800 будинків стихія пошкодила, семеро людей дістали травм. Влада мобілізувала 268 тисяч військових для пошуково-рятувальних робіт. Очікують дощі та зсуви ґрунту.

Президент Філіппін Фердінанд Маркос -молодший повідомив про 188 загиблих у своїй країні. Ще 135 людей зникли безвісти, 96 зазнали поранень.

Крім того, Філіппіни готуються до нового тайфуну — «Фунг-вонг». Метеорологи прогнозують, що він може перерости в супертайфун і досягти півночі Філіппін у неділю ввечері або в понеділок.

«Келмагі» дістався Філіппін у вівторок, 4 листопада. Найбільше загиблих зафіксували в центральній провінції Себу, де тайфун спричинив раптові повені, розлив річок та інших водойм.

Це вже 13-й тайфун, що сформувався в Південно-Китайському морі цього року. Вʼєтнам і Філіппіни дуже вразливі до тропічних штормів і тайфунів через своє розташування вздовж тихоокеанського тайфунного поясу.

Автор: Анастасія Зайкова