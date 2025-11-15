Заманив продажем авто — на Кіровоградщині затримали підозрюваного в убивстві військового

Правоохоронці затримали підозрюваного в убивстві військовослужбовця, якого чоловік заманив до себе під виглядом продажу машини.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Мати українського воїна звернулася до поліції, бо її син поїхав купувати автомобіль і перестав виходити на звʼязок. Згодом тіло захисника з вогнепальним пораненням знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини.

За словами правоохоронця, 50-річний чоловік з Кіровоградщини застрелив військового заради грошей. Підозрюваний має кримінальне минуле ― у 2017 році його притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї.