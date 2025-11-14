Опитування: Європейці назвали війну в Україні головним викликом для ЄС

Громадяни ЄС вважають, що війна в Україні залишається найбільшим викликом, із яким нині стикається Європейський Союз.
Про це свідчать результати нового опитування Євробарометра, де 47% європейців назвали російську агресію проти України ключовою проблемою для ЄС.
Попри складну геополітичну ситуацію, громадяни ЄС продовжують високо оцінювати свій блок.
Європейці переконані, що саме ЄС найкраще у світі втілює ключові демократичні цінності:
- 55% відзначають повагу до фундаментальних прав і свобод,
- 55% — свободу слова і висловлювання,
- 52% — соціальну рівність і добробут.
Щодо майбутніх пріоритетів політики ЄС, громадяни найчастіше називають:
- безпеку і оборону — 34%,
- нерегулярну міграцію — 32%,
- війну в Україні — 27%.
Питання України опинилося третім у списку довгострокових пріоритетів, але саме воно, за оцінкою європейців, є найбільш гострим і визначальним викликом.